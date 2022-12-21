У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
В Кремле не ожидают, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон могут произойти какие-то позитивные изменения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Говоря о том, стоит ли ожидать чего-то плохого, представитель Кремля указал на то, что продолжаются поставки вооружений, а также расширяется их номенклатура.
«Все это безусловно ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — добавил он.
Белый дом 21 декабря подтвердил визит Зеленского в США. В ходе поездки Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.
В Белом доме также подтвердили, что 21 декабря Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере практически $2 млрд. В частности, в него войдут ЗРК Patriot. Песков, комментируя ранее появившуюся информацию об этом, назвал комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине.