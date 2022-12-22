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Байден сообщил об открытости Зеленского к поиску диалога с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером.

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал он. В ответ на это Зеленский утвердительно кивнул.

Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине накануне, 21 декабря, вечером. Темами переговоров лидеров Украины и США должны были стать боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.

Накануне, 21 декабря, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия всегда готова к мирным переговорам. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября он заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ об отказе от переговоров с Москвой. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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