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Шойгу заявил о готовности России к мирным переговорам

Ведомости

Россия всегда готова к мирным переговорам. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ об отказе от переговоров с Москвой. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных