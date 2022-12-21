Шойгу заявил о готовности России к мирным переговорам
Россия всегда готова к мирным переговорам. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ об отказе от переговоров с Москвой. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).