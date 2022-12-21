Орбан предложил провести переговоры по Украине между Россией и США
Для урегулирования украинского кризиса требуются переговоры между Россией и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», — отметил Орбан (цитата по ТАСС). По его словам, такие переговоры могли бы состояться в Будапеште. «Но главное, чтобы такие переговоры вообще состоялись», — заключил он.
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что позиция США по украинскому конфликту не изменилась: Вашингтон до сих пор считает, что переговоры по урегулированию с Москвой могут начаться только по инициативе Киева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняется тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него. Также на Украине принят закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.