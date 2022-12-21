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Политика

Орбан предложил провести переговоры по Украине между Россией и США

Ведомости

Для урегулирования украинского кризиса требуются переговоры между Россией и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», — отметил Орбан (цитата по ТАСС). По его словам, такие переговоры могли бы состояться в Будапеште. «Но главное, чтобы такие переговоры вообще состоялись», — заключил он.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что позиция США по украинскому конфликту не изменилась: Вашингтон до сих пор считает, что переговоры по урегулированию с Москвой могут начаться только по инициативе Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняется тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России. 

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него. Также на Украине принят закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных