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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС во всех вида шантажа против Будапешта

Ведомости

Евросоюз всегда совершал «яростные» нападки на Венгрию, используя все виды шантажа, Будапешту стоит готовиться и к последующим атакам со стороны ЕС, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на форуме гражданской солидарности.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», – приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, ЕС и «либеральная машина пропаганды» пустят в дело распространение фейков, а также денежный и политический шантаж. Сийярто, рассуждая о политике Венгрии, которая никогда не была в мейнстриме, но была успешной, напомнил, что страна отказалась принять мигрантов и закупила вакцины от коронавируса в России и Китае, а теперь выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Венгрия на прошедшей 7 декабря встрече постпредов ЕС выступила против введения нового пакета санкций в отношении России. Помимо этого, Венгрия также выступила против предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам.

Будапешт уже неоднократно критиковал санкции в отношении России. В частности, 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных