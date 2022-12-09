Глава МИД Венгрии обвинил ЕС во всех вида шантажа против Будапешта

По словам министра, ЕС и «либеральная машина пропаганды» пустят в дело распространение фейков, а также денежный и политический шантаж. Сийярто, рассуждая о политике Венгрии, которая никогда не была в мейнстриме, но была успешной, напомнил, что страна отказалась принять мигрантов и закупила вакцины от коронавируса в России и Китае, а теперь выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.