FT: Венгрия проголосовала против новых антироссийских санкций

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников. Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула фон дер Ляйен. Она также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.