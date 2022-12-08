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FT: Венгрия проголосовала против новых антироссийских санкций

Ведомости

Венгрия на прошедшей 7 декабря встрече постпредов ЕС выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. 

Помимо этого, Венгрия также выступила против предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам. «Они [представители Венгрии] создают трудности везде, где только могут», — сказал собеседник агентства (цит. по «РИА Новости»). 

В ЕС сейчас идет работа над девятым пакетом антироссийских санкций, Еврокомиссия представила его накануне, 7 декабря. Согласно проекту, предлагается распространить санкции еще на 200 физлиц и компаний. В частности, под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит борьбу с «российской пропагандистской машиной» и запретив вещание еще четырех телеканалов.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников. Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула фон дер Ляйен. Она также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

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Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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