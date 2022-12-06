Венгрия заблокировала выделение 18 млрд евро финансовой помощи Украине
Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. Об этом сообщил министр финансов страны Михай Варга в ходе открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.
«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра сообщил, что отказ Венгрии «не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января». Он обратился к комитету по вопросам экономики и финансов с просьбой найти альтернативное решение. «Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», — прокомментировал он решение Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 ноября говорил, что Будапешт не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Киеву в его нынешнем виде. Венгерский премьер предложил вместо общеевропейского кредита «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС. В частности, премьер-министр отметил, что Венгрия ежегодно готова выделять Украине около 14 млн евро из своего бюджета, такая сумма не навредит национальным интересам страны.
24 ноября правительство Венгрии утвердило выделение финансовой помощи Украине в размере 187 млн евро в следующем году в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики.
Тогда же, в конце ноября, Европарламент одобрил выделение макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро. По словам главы Европарламента Роберты Метсола, это произошло в рекордно короткие сроки.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
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