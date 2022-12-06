Венгрия заблокировала выделение 18 млрд евро финансовой помощи Украине

Председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра сообщил, что отказ Венгрии «не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января». Он обратился к комитету по вопросам экономики и финансов с просьбой найти альтернативное решение. «Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», — прокомментировал он решение Венгрии.