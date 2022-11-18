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В Венгрии отказались от общеевропейского кредита для Украины

Ведомости

Венгрия не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней виде, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 

«Венгрия не согласна с тем, чтобы страны - члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). По его словам, Будапешт выступает в поддержку Киева, однако он не будет ставить «украинские интересы выше интересов своей страны».

Вместо общеевропейского кредита Орбан предлагает «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС. В частности, премьер-министр отметил, что Венгрия ежегодно готова выделять Украине около 14 млн евро из своего бюджета. По его словам, такая сумма не навредит национальным интересам страны. 

ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных