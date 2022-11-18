В Венгрии отказались от общеевропейского кредита для Украины

«Венгрия не согласна с тем, чтобы страны - члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). По его словам, Будапешт выступает в поддержку Киева, однако он не будет ставить «украинские интересы выше интересов своей страны».