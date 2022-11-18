В Венгрии отказались от общеевропейского кредита для Украины
Венгрия не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней виде, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Венгрия не согласна с тем, чтобы страны - члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). По его словам, Будапешт выступает в поддержку Киева, однако он не будет ставить «украинские интересы выше интересов своей страны».
Вместо общеевропейского кредита Орбан предлагает «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС. В частности, премьер-министр отметил, что Венгрия ежегодно готова выделять Украине около 14 млн евро из своего бюджета. По его словам, такая сумма не навредит национальным интересам страны.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
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