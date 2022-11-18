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Экономика

В Венгрии оценили потери от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика страны вследствие санкций в отношении России теряет 10 млрд евро в год, передают «РИА Новости» со ссылкой на венгерское агентство MTI.

«Санкционная политика... привела к стремительному росту цен на энергоносители, а это означает недостаток в размере 10 млрд евро в венгерской экономике в год», — сказал премьер-министр Венгрии. Такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов, отметил Орбан. Ранее он заявил, что «санкционная политика — это путь к войне». По словам Орбана, Будапешт стремится избежать общеевропейской рецессии.

14 октября в Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций в отношении России. Правительство страны опубликовало текст вопросов, на которые респондентам предстоит ответить до 9 декабря. К примеру, в этот список входят такие вопросы: поддерживаете ли «брюссельские санкции на нефть», поддерживаете ли санкции на газ, поддерживаете ли ограничения для российских туристов и др. Уточняется, что Венгрия стала первой в Европе страной, которая запустила национальные консультации. О соответствующих планах Орбан сообщил 26 сентября на выступлении в парламенте.

Венгерские власти уже не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, Орбан уже говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени». По его мнению, такие меры оказались неэффективными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных