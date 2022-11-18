В Венгрии оценили потери от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика страны вследствие санкций в отношении России теряет 10 млрд евро в год, передают «РИА Новости» со ссылкой на венгерское агентство MTI.
«Санкционная политика... привела к стремительному росту цен на энергоносители, а это означает недостаток в размере 10 млрд евро в венгерской экономике в год», — сказал премьер-министр Венгрии. Такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов, отметил Орбан. Ранее он заявил, что «санкционная политика — это путь к войне». По словам Орбана, Будапешт стремится избежать общеевропейской рецессии.
14 октября в Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций в отношении России. Правительство страны опубликовало текст вопросов, на которые респондентам предстоит ответить до 9 декабря. К примеру, в этот список входят такие вопросы: поддерживаете ли «брюссельские санкции на нефть», поддерживаете ли санкции на газ, поддерживаете ли ограничения для российских туристов и др. Уточняется, что Венгрия стала первой в Европе страной, которая запустила национальные консультации. О соответствующих планах Орбан сообщил 26 сентября на выступлении в парламенте.
Венгерские власти уже не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, Орбан уже говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени». По его мнению, такие меры оказались неэффективными.
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