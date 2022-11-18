В Венгрии оценили потери от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год

14 октября в Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций в отношении России. Правительство страны опубликовало текст вопросов, на которые респондентам предстоит ответить до 9 декабря. К примеру, в этот список входят такие вопросы: поддерживаете ли «брюссельские санкции на нефть», поддерживаете ли санкции на газ, поддерживаете ли ограничения для российских туристов и др. Уточняется, что Венгрия стала первой в Европе страной, которая запустила национальные консультации. О соответствующих планах Орбан сообщил 26 сентября на выступлении в парламенте.