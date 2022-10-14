В Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций против России

Всё больше европейских столиц критикуют Орбана за стремление приоритезировать интересы собственной энергетической безопасности над солидарностью с Украиной и необходимостью продолжать экономическое давление на Россию посредством санкций, говорит Гландин. В этом контексте Орбану важно показать, что это не он лично, а венгерский народ против новых антироссийских мер. Так ему будет проще обосновывать вето в принятии новых мер против России на заседаниях Совета ЕС, заключил эксперт.