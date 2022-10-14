В Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций против России
Правительство Венгрии, в которой сегодня стартовали национальные консультации по вопросам о санкциях в отношении России, опубликовало текст вопросов, на которые респондентам предстоит ответить до 9 декабря.
В частности, жителям предлагается высказать свое мнение по следующим вопросам:
1. Поддерживаете ли «брюссельские санкции на нефть»;
2. Поддерживаете ли санкции на газ;
3. Поддерживаете ли санкции на уголь и дрова;
4. Поддерживаете ли санкции на ядерное топливо;
5. Поддерживаете ли распространение санкций на АЭС «Пакш»;
6. Поддерживаете ли ограничения для российских туристов;
7. Поддерживаете ли санкции, вызвавшие подорожание еды?
Уточняется, что Венгрия стала первой в Европе страной, которая запустила национальные консультации. О соответствующих планах премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил 26 сентября на выступлении в парламенте. «Санкционные меры [против России] вводились недемократическим путем, поскольку это было решение бюрократов в Брюсселе, за которое расплачивается европейский народ», — сказал он тогда (цит. по ТАСС).
Ранее венгерские власти не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, Орбан уже говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени». По его мнению, такие меры оказались неэффективными.
Венгрия находится в определённом несогласии с остальными членами ЕС по поводу антироссийских санкций, говорит партнер адвокатского бюро NSP, эксперт в области международного права Серей Гландин. В частности, известно, что из-за вето Будапешта не были введены персональные санкции ЕС против патриарха Кирилла, напоминает Гландин. Также Венгрия последовательно проводит политику несогласия с решениями Евросовета по санкциям против российских энергоносителей. Главное, что из-за вероятного отказа Венгрии под угрозу поставлена реализации решения ЕС о предельной цене на российскую нефть и нефтепродукты, говорит юрист.
Однако реформа голосования по вопросам общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) пока лишь только была анонсирована, но не проведена, напоминает Гландин. Поэтому действует правило статьи 31 Договора о единогласии принятия решений в рамках ОВПБ, куда относятся ограничительные меры против третьих стран.
Всё больше европейских столиц критикуют Орбана за стремление приоритезировать интересы собственной энергетической безопасности над солидарностью с Украиной и необходимостью продолжать экономическое давление на Россию посредством санкций, говорит Гландин. В этом контексте Орбану важно показать, что это не он лично, а венгерский народ против новых антироссийских мер. Так ему будет проще обосновывать вето в принятии новых мер против России на заседаниях Совета ЕС, заключил эксперт.
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