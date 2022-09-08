Орбан заявил, что санкции против России могут «поставить Европу на колени»

Также сегодня глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что в Венгрии ввели ограничение на отопление в государственных учреждениях не выше 18 градусов. Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе. Снижение уровня отопления в зданиях является одним из шагов, которые направлены на добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса.