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Орбан заявил, что санкции против России могут «поставить Европу на колени»

Ведомости

Западные страны ввели против России более 11 000 санкций, однако они оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает венгерское агентство MTI.  

«В настоящее время против России действует 11 000 санкций, но военные действия продолжаются, попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», — сказал премьер. 

Также сегодня глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что в Венгрии ввели ограничение на отопление в государственных учреждениях не выше 18 градусов. Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе. Снижение уровня отопления в зданиях является одним из шагов, которые направлены на добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса. 

После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против страны. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти. 

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».

В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных