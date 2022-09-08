Венгрия ввела ограничение на отопление госучреждений не выше 18 градусов
В Венгрии запретили прогревать температуру в государственных учреждениях выше 18 градусов, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Снижение уровня отопления в зданиях является одним из шагов, которые направлены на добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана. В частности, согласно документу, многие европейские страны, за исключением Португалии, Испании и др. государств, должны сократить спрос на газ на 15%. Аналогичные меры по снижению температуры обогрева помещений были введены в Швейцарии, Испании и других странах. Согласно плану Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
В середине июля венгерское издание Nepszava сообщило со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, что правительство Венгрии вводит чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители, который был вызван санкциями в отношении России в связи с началом специальной военной операцией на Украине. Тогда Гуйяш сообщил, что газа в Европе может не хватить на отопительный сезон. Правительство Венгрии также ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров. Помимо этого был продлен срок эксплуатации АЭС «Пакш» и были урезаны льготные программы коммунальных платежей.
В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому компания начала поставлять 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, в августе поставки в Венгрию находились на отметке в 2,6 млн куб. м газа в сутки. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличится более чем в 2 раза. Уточняется, что дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.
По данным Gas Infrastructure Europe на 27 августа, ПХГ Венгрии заполнены только на 62%, в то время как хранилища Португалии уже полностью заполнены. Германия также достигла уровня заполненности хранилищ в 85% раньше срока на два месяца. Сияйрто тогда же подчеркнул, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа».
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