Венгрия ввела ограничение на отопление госучреждений не выше 18 градусов

В середине июля венгерское издание Nepszava сообщило со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, что правительство Венгрии вводит чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители, который был вызван санкциями в отношении России в связи с началом специальной военной операцией на Украине. Тогда Гуйяш сообщил, что газа в Европе может не хватить на отопительный сезон. Правительство Венгрии также ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров. Помимо этого был продлен срок эксплуатации АЭС «Пакш» и были урезаны льготные программы коммунальных платежей.