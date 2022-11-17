Годовая инфляция в еврозоне составила рекордные 10,6% в октябре

Как писали ранее «Ведомости», инфляция в Европе продолжает разгоняться, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ). 8 сентября регулятор повысил ставки на 0,75 процентного пункта (п. п.). Такой шаг ЕЦБ в истории предпринимал лишь однажды – в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. На заседании 27 октября регулятор вновь поднял ставки на такую же величину.