Годовая инфляция в еврозоне составила рекордные 10,6% в октябре
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны обновила рекорд, ускорившись до 10,6% в октябре после 9,9% в сентябре, следует из уточненных данных Евростата. Ранее статистическое ведомство оценило этот показатель в 10,7%.
Годовая инфляция в 27 странах Евросоюза также ускорилась – до 11,5% в октябре после 10,9% в сентябре. Сильнее всего на рост цен в октябре повлияло удорожание энергоносителей (+4,44 п. п.), продукты питания, алкоголь и табак (+2,74 п. п.), услуги (+1,82 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+1,62 п. п.).
Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (22,5%), Литве (22,1%) и Венгрии (21,9%), наименьшие – во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,4%).
В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
Как писали ранее «Ведомости», инфляция в Европе продолжает разгоняться, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ). 8 сентября регулятор повысил ставки на 0,75 процентного пункта (п. п.). Такой шаг ЕЦБ в истории предпринимал лишь однажды – в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. На заседании 27 октября регулятор вновь поднял ставки на такую же величину.
Евростат также ранее сообщил, что экономика стран еврозоны в III квартале по сравнению со II выросла на 0,2%. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 2,1%.
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