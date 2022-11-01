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Инфляция в еврозоне обновила в октябре рекорд и превысила 10%

Сильнее всего цены выросли в странах Прибалтики
Антон Козлов
Инфляция продолжает разгоняться, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком / Eric Vidal / Reuters

Годовая инфляция в Европе в октябре достигла нового рекорда и превысила 10,7%, следует из предварительных данных Евростата, опубликованных 31 октября. Согласно оценкам статистической службы, больше всего выросли цены на электроэнергию (41,9% против 40,7% в сентябре), продукты питания, табак и алкоголь (13,1% против 11,8% в сентябре), неэнергетическую промышленную продукцию (6% против 5,5%) и услуги (4,4% против 4,3%).

Наибольшие показатели инфляции за октябрь Евростат ожидает от Эстонии (22,4%), Литвы (22,0%) и Латвии (21,8%) – ранее, в сентябре, эти три страны демонстрировали инфляцию в 22,0–24,1%. Самая низкая по еврозоне инфляция ожидается во Франции (7,1% против 6,2% в сентябре), Испании (7,3% против 9,0%), на Мальте (7,5% против 7,0%) и в Финляндии (8,3% против 7,9%). Германия, крупнейшая европейская экономика, по итогам октября продемонстрирует годовую инфляцию в 11,6% после 10,9% в сентябре, ожидают в Евростате.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных