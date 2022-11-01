Инфляция в еврозоне обновила в октябре рекорд и превысила 10%

Наибольшие показатели инфляции за октябрь Евростат ожидает от Эстонии (22,4%), Литвы (22,0%) и Латвии (21,8%) – ранее, в сентябре, эти три страны демонстрировали инфляцию в 22,0–24,1%. Самая низкая по еврозоне инфляция ожидается во Франции (7,1% против 6,2% в сентябре), Испании (7,3% против 9,0%), на Мальте (7,5% против 7,0%) и в Финляндии (8,3% против 7,9%). Германия, крупнейшая европейская экономика, по итогам октября продемонстрирует годовую инфляцию в 11,6% после 10,9% в сентябре, ожидают в Евростате.