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Политика

В Белом доме опровергли изменение позиции США по Украине

Ведомости

Позиция США по украинскому конфликту не изменилась: Вашингтон до сих пор считает, что переговоры по урегулированию с Москвой могут начаться только по инициативе Киева, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, который рассказал о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент был очень последователен, он все время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас», — отметил Кирби (цитата по Reuters).

По его словам, Вашингтон не считает, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняются тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России. Он также подчеркнул, что заявление Байдена включало несколько предложений, в том числе и необходимость «уйти из Украины». 

Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных