В Белом доме опровергли изменение позиции США по Украине
Позиция США по украинскому конфликту не изменилась: Вашингтон до сих пор считает, что переговоры по урегулированию с Москвой могут начаться только по инициативе Киева, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, который рассказал о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент был очень последователен, он все время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас», — отметил Кирби (цитата по Reuters).
По его словам, Вашингтон не считает, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняются тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России. Он также подчеркнул, что заявление Байдена включало несколько предложений, в том числе и необходимость «уйти из Украины».
Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.
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