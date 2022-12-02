В Кремле ответили на заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией
Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняются тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения. <…> Президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена включало несколько предложений, в том числе и необходимость президента России Владимира Путина «уйти из Украины». «Он [Байден] считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин еще до начала спецоперации предпринимал попытки, чтобы инициировать переговоры на основе подготовленных проектов «и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ», однако взаимности эта инициатива не получила.
Накануне, 1 декабря, Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если он «действительно проявит интерес» к этому.
Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.
1 декабря глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Так он прокомментировал заявления о том, что Москва якобы надеется за счет переговоров выиграть время и накопить дополнительные силы для СВО.
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