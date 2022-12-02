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В Кремле ответили на заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Ведомости

Россия открыта к переговорам с США по Украине, однако возможность их проведения осложняются тем, что Вашингтон по-прежнему не признает новые территории в составе России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения. <…> Президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена включало несколько предложений, в том числе и необходимость президента России Владимира Путина «уйти из Украины». «Он [Байден] считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, Путин еще до начала спецоперации предпринимал попытки, чтобы инициировать переговоры на основе подготовленных проектов «и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ», однако взаимности эта инициатива не получила.

Накануне, 1 декабря, Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если он «действительно проявит интерес» к этому.

Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.

1 декабря глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Так он прокомментировал заявления о том, что Москва якобы надеется за счет переговоров выиграть время и накопить дополнительные силы для СВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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