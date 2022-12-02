В Кремле ответили на заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Песков также подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена включало несколько предложений, в том числе и необходимость президента России Владимира Путина «уйти из Украины». «Он [Байден] считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — сказал представитель Кремля.