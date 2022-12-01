Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Президент США Джо Байден готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему завершения конфликта на Украине, если российская сторона согласится на это. Об этом Байден заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»).
При этом американский лидер добавил, что на ближайшее время у него нет запланированных контактов с Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.