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Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему завершения конфликта на Украине, если российская сторона согласится на это. Об этом Байден заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»).

При этом американский лидер добавил, что на ближайшее время у него нет запланированных контактов с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.

Ранее по теме: Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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