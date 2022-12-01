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Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Ведомости

Россия не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российская сторона никогда ни о каких переговорах не просила. «Но мы всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», – добавил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных