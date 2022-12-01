Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

«И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).