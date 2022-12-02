Госдеп: Байден хочет избежать войны с Россией
Президент США Джо Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине и военного противостояния с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2.
«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны», – приводит его слова «РИА Новости».
Диалог между Москвой и Киевом всегда возможен, подчеркнул Блинкен, однако США не станут определять условия переговоров за Украину. Достигнутый мир на Украине должен быть долгосрочным и закреплен не только на бумаге, но и «на земле».
Вчера, 1 декабря, Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если он «действительно проявит интерес» к этому.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.
1 декабря глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Так он прокомментировал заявления о том, что Москва якобы надеется за счет переговоров выиграть время и накопить дополнительные силы для СВО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса