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Госдеп: Байден хочет избежать войны с Россией

Ведомости

Президент США Джо Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине и военного противостояния с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2.

«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны», – приводит его слова «РИА Новости».

Диалог между Москвой и Киевом всегда возможен, подчеркнул Блинкен, однако США не станут определять условия переговоров за Украину. Достигнутый мир на Украине должен быть долгосрочным и закреплен не только на бумаге, но и «на земле».

Вчера, 1 декабря, Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если он «действительно проявит интерес» к этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.

1 декабря глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Так он прокомментировал заявления о том, что Москва якобы надеется за счет переговоров выиграть время и накопить дополнительные силы для СВО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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