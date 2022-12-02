Госдеп: Байден хочет избежать войны с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее вновь назвал невозможным проведение переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. Он добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.