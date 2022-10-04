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Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказано в указе.

30 сентября Зеленский провел срочное заседание СНБО по вопросам обеспечения коллективной безопасности Украины и западных стран на фоне вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В пресс-службе офиса президента Украины отметили, что участники заседания обсудили пути противодействия попыткам России «аннексировать украинские территории». По итогам встречи Зеленский также сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в настоящее время предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных