Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказано в указе.
30 сентября Зеленский провел срочное заседание СНБО по вопросам обеспечения коллективной безопасности Украины и западных стран на фоне вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В пресс-службе офиса президента Украины отметили, что участники заседания обсудили пути противодействия попыткам России «аннексировать украинские территории». По итогам встречи Зеленский также сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в настоящее время предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.
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