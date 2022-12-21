Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной
Предпосылок для начала переговорного процесса России и Украины нет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы неоднократно заявляли, что мы только можем говорить о переговорах при признании реалий, существующих на сегодня. По-другому мы не видим возможность начала переговоров», — отметила она, добавив, что каких-либо предпосылок к переговорному процессу сейчас нет (цитата по «РИА Новости»).
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а президент страны Владимир Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Владимир Путин является президентом России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
В начале декабря президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвали к мирному решению украинского кризиса, условием которого должен стать вывод российских войск с территории Украины.