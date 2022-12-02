США и Германия выставили требования для урегулирования конфликта на Украине

США и Германия выставили требования для урегулирования конфликта на УкраинеЛюбой разговор о мире сводится к просьбе отвести российские войска
Западные страны вновь призвали к мирному решению украинского кризиса, обставив его рядом условий. С соответствующими заявлениями выступили президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.
Выступая 2 декабря на Берлинской конференции по безопасности, германский канцлер заявил о возможности мирного урегулирования. «Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал [после окончания холодной войны], и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», – подчеркнул он.
Кроме того, Шольц призвал весь Евросоюз к «решению проблем взаимной безопасности с Россией». Правда, всю ответственность за начавшийся кризис ФРГ по-прежнему возлагает на Москву: Шольц обвинил Россию в «имперской политике» по навязыванию соседям своих правил. Канцлер добавил, что даже после окончания боевых действий речи о партнерстве между Россией и Германией идти не будет, так как первая виновна в разрушении мира в Европе.
2 декабря Шольц провел и телефонный разговор с Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, в беседе с Шольцем российский президент обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, включая Германию», которые снабжают Киев оружием и тренируют украинских военных.
В свою очередь канцлер ФРГ призвал российского лидера к скорейшему дипломатическому решению конфликта, которое подразумевало бы полный вывод войск. Шольц также «подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности», передает официальный сайт федерального канцлера.
Оба лидера договорились поддерживать контакты и в будущем.
На фоне очередных разговоров о дипломатическом решении примечательно смотрится тезис Шольца, высказанный им на партийной конференции в Бранденбурге 27 ноября. Тогда германский лидер заявил, что Россия «не только не должна победить». Шольц также обещал оказывать Киеву помощь вооружениями и финансами столько, сколько потребуется.
Ранее о своей готовности вести переговоры по Украине заявил и президент США Джо Байден. Выступая 1 декабря на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Байден подчеркнул, что «готов поговорить с Путиным на этот счет. Проявлением этой заинтересованности, считает Байден, должен стать вывод российских войск, который вряд ли произойдет.
В Кремле ультиматум восприняли негативно. «США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва по-прежнему остается открытой для мирного урегулирования конфликта и подчеркнул, что «наиболее предпочтительный путь – мирный, дипломатический».
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что Киев на деле не готов к мирным переговорам. В частности, об этом говорил постпред России при ООН Василий Неьензя. Выступая на заседании Совбеза ООН 24 ноября Небензя заметил: «Пока то, что мы слышим от [Владимира] Зеленского, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов». Киев официально заявил об отказе от переговоров с Москвой.
«Запад не готов вести переговоры с реалистических позиций, поэтому любой его призыв к мирному урегулированию равнозначен требованию вывести российскую армию с Украины», – говорит главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. Таким образом, продолжает эксперт, Вашингтон играет на желаниях Европы поскорее закончить конфликт и подталкивает их к более активной военной помощи Киеву.
Адекватных и конструктивных инициатив по дипломатическому решению проблемы Белый дом выдвигать не хочет, тем более сейчас, продолжает Васильев. Он поясняет, что Байдену нужно как можно быстрее протолкнуть через еще контролируемый демократами Конгресс очередной законопроект о помощи Украине на сумму $37,7 млрд.: «Следовательно, о настоящем мирном решении речи попросту не идет».
Говоря о мирном урегулировании, Шольц выступает очень обтекаемо, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «Отойти от общей проукраинской позиции Берлин не может в том числе и потому, что свои миротворческие инициативы он согласовывает с Вашингтоном», – говорит эксперт. Шольц, по словам Камкина, остается проамериканским политиком и выразителем атлантистских интересов, так что ожидать от него явного позитивного прорыва в диалоге с Россией было бы наивно.
Тем не менее, определенная доля конструктива в действиях Шольца может присутствовать, о чем свидетельствует его телефонный разговор с Путиным, полагает Камкин. Как отмечает эксперт, во время беседы германский канцлер искал хотя бы минимального консенсуса с Москвой. Обнаружение точек соприкосновения, даже не связанных с Украиной, в теории могло бы привести к возобновлению более или менее взвешенного диалога с Россией, поясняет Камкин.