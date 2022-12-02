США и Германия выставили требования для урегулирования конфликта на Украине

Кроме того, Шольц призвал весь Евросоюз к «решению проблем взаимной безопасности с Россией». Правда, всю ответственность за начавшийся кризис ФРГ по-прежнему возлагает на Москву: Шольц обвинил Россию в «имперской политике» по навязыванию соседям своих правил. Канцлер добавил, что даже после окончания боевых действий речи о партнерстве между Россией и Германией идти не будет, так как первая виновна в разрушении мира в Европе.