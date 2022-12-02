ООН обещает открыть аммиакопровод Тольятти – Одесса через одну-две недели

ООН обещает открыть аммиакопровод Тольятти – Одесса через одну-две неделиЗапад может заставить Украину согласиться с этим решением
Экспорт российского аммиака транзитом через Украину будет возобновлен в течение одной-двух недель. С таким заявлением выступил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Речь идет о поставках по аммиакопроводу Тольятти – Одесса, часть которого пролегает на украинской территории.
По словам Гриффитса, переговоры о возобновлении экспорта идут весьма успешно и могут завершиться уже в скором времени. «Я думаю, мы довольно близки, мы приближаемся к этому на этой неделе. Я думаю, мы добьемся этого», – подчеркнул Гриффитс.
Он отметил, что если аммиакопровод не запустят в ближайшее время, то в 2023 г. возникнут проблемы с доступностью продовольствия. «Так что это чрезвычайно важно, едва ли не важнее зерна», – добавил представитель ООН, имея в виду сделку о вывозе зерна и удобрений из России и с Украины, заключенную в июле, где ООН является посредником. С российской стороны аммиак производит подконтрольный «Уралхиму» «Тольяттиазот», часть трубопровода до российско-украинской границы также принадлежит «Уралхиму». В 2020 г. по трубопроводу были прокачаны рекордные 2 млн т аммиака, данные за 2021 г. не раскрывались, объект перестал функционировать после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г.
Основания для экспорта российских зерна и удобрений, в том числе и аммиака, были частью зерновой сделки. На протяжении всего срока ее функционирования – с июля 2022 г. – Москва регулярно сигнализировала, что эти пункты сделки систематически не выполняются, в то время как украинская сторона получила возможность экспортировать свое зерно. 18 ноября сделка была пролонгирована. 23 ноября на встрече с президентом Владимиром Путиным совладелец «Уралхима» (владеет 48%) Дмитрий Мазепин заявил, что чиновники ООН «кормили обещаниями», что трубопровод откроется, но после продления сделки заявили, что она «уже подключена, извините». Путин пообещал помочь Мазепину и обратиться в ООН по поводу открытия трубопровода.