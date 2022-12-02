ООН обещает открыть аммиакопровод Тольятти – Одесса через одну-две недели

Он отметил, что если аммиакопровод не запустят в ближайшее время, то в 2023 г. возникнут проблемы с доступностью продовольствия. «Так что это чрезвычайно важно, едва ли не важнее зерна», – добавил представитель ООН, имея в виду сделку о вывозе зерна и удобрений из России и с Украины, заключенную в июле, где ООН является посредником. С российской стороны аммиак производит подконтрольный «Уралхиму» «Тольяттиазот», часть трубопровода до российско-украинской границы также принадлежит «Уралхиму». В 2020 г. по трубопроводу были прокачаны рекордные 2 млн т аммиака, данные за 2021 г. не раскрывались, объект перестал функционировать после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г.