Запад хочет переговоров России и Украины

При этом он сделал оговорку, что переговоры должны начаться «в тот момент и на тех условиях, которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины». Позднее французский телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона позвонить Путину после саммита G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.