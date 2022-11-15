Запад хочет переговоров России и Украины

Запад хочет переговоров России и УкраиныНо саммит на Бали вряд ли станет трамплином к дипломатическому урегулированию, считают эксперты
В заявлениях ряда лидеров западных стран на неделе, предшествовавшей саммиту G20 на Бали, звучали настойчивые призывы к скорейшим мирным переговорам сторон украинского конфликта. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 ноября в эфире радиостанции France Inter заявил, что, с его точки зрения, в ближайшие недели необходимо прикладывать больше усилий для поиска дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
При этом он сделал оговорку, что переговоры должны начаться «в тот момент и на тех условиях, которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины». Позднее французский телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона позвонить Путину после саммита G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.