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Запад хочет переговоров России и Украины

Но саммит на Бали вряд ли станет трамплином к дипломатическому урегулированию, считают эксперты
Глеб Мишутин
Накануне саммита G20 на Бали лидеры западных государств все активнее призывают к мирному решению украинского кризиса / Umit Bektas / Reuters

В заявлениях ряда лидеров западных стран на неделе, предшествовавшей саммиту G20 на Бали, звучали настойчивые призывы к скорейшим мирным переговорам сторон украинского конфликта. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 ноября в эфире радиостанции France Inter заявил, что, с его точки зрения, в ближайшие недели необходимо прикладывать больше усилий для поиска дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

При этом он сделал оговорку, что переговоры должны начаться «в тот момент и на тех условиях, которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины». Позднее французский телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона позвонить Путину после саммита G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных