В Вашингтоне спорят о мирных переговорах по Украине

В Вашингтоне спорят о мирных переговорах по УкраинеВоенные хотят перемирия, а Белый дом – продолжения боевых действий
В руководстве США наметился раскол из-за разных подходов к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 10 ноября сообщила газета New York Times (NYT). Американские военные призывают как можно скорее организовать мирные переговоры с Россией. Им противостоит администрация президента Джо Байдена, убежденная в необходимости продолжения боевых действий для укрепления Киева.
В пользу мирного урегулирования высказался председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По данным NYT, на закрытых встречах генерал утверждал, что Украина уже достигла всего, чего можно было достичь на данном этапе боевых действий. Следовательно, теперь Киеву необходимо закрепить успех за столом переговорах. В интервью каналу CNBC Милли 10 ноября Милли подчеркнул, что видит возможности для поиска дипломатического решения конфликта, но дальнейший сценарий развития событий остается неопределенным.
Советники Байдена тоже убеждены в необходимости закончить боевые действия с помощью дипломатии, но считают, что время для переговоров пока не пришло. По мнению политиков, пишет NYT, Россия может использовать начавшееся дипломатическое урегулирование для перегруппировки своих сил.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 10 ноября, что Вашингтон консультирует Киев и демонстрирует «свою поддержку не только морально и декларативно, но и предоставляя конкретную военную помощь». В этот же день он объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи размером $400 млн. По данным NYT, в него войдут ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, 400 гранатометов и дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS вкупе с 30 000 снарядов для разных орудий.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил 11 ноября в интервью «Известиям», что Вашингтон мог бы в одночасье остановить боевые действия на Украине. «Как нам представляется, если бы американцы действительно хотели бы прекращения конфликта на украинской земле, то могли бы сделать это одним щелчком пальцев. Киев, давно потерявший свой суверенитет, не посмел бы ослушаться указаний из Вашингтона», – подчеркнул Антонов. Посол добавил, что американское руководство, наоборот, подталкивает президента Украины Владимира Зеленского «к воинственным заявлениям и наращиванию военных действий».
Ранее Украина отказалась вести какие-либо переговоры с Россией. Зеленский выдвинул предварительные условия для мирного урегулирования конфликта. Среди них – возврат присоединившихся к России территорий, возмещение убытков и др. Такие исходные позиции Киева в Кремле воспринимают как неготовность к переговорам. «Украина не хочет переговоров, СВО продолжается», – заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил 11 ноября, что Москва выступает за начало переговоров без предварительных условий. «Я могу только подтвердить позицию – мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше – зависит не от нас», – подытожил Рябков.
Курс на усиление конфронтации и избегание мирного урегулирования будет оставаться главной политической стратегией демократической администрации, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Даже если конгресс нового созыва, в котором палату представителей точно сохранят за собой республиканцы, привнесет какие-то коррективы в этот курс, заметны они станут только в 2023 г., считает ученый.
Мнение военных, отмечает Васильев, не является для Байдена руководством к действию. Сейчас военные в США играют совещательную роль: они могут выступать с предложениями, но их взгляды не влияют на политические установки, и последнее слово останется за президентом. Пентагон беспокоит, что Вашингтон тратит на Украину слишком много ресурсов, которые нужны для противостояния США Китаю и сохранения американского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полагает эксперт. По его словам, американские генералы хотят уменьшить приоритет Украины во внешней политике и больше времени уделять КНР. Но даже если руководство США и решит изменить свою позицию по украинскому конфликту, оно будет делать это медленно и очень осторожно, резюмирует Васильев.
В администрации США, очевидно, нет полного единства по параметрам урегулирования украинского кризиса, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Одна часть американской политической элиты занимает ястребиные позиции, и хотела бы потеснить Россию, перерезать сухопутный мост между Крымом и Донбассом. Примечательно, добавляет эксперт, что такого жесткого курса придерживаются гражданские чиновники. Позиции военных, по словам Кортунова, более умеренные: они считают, что с зимой соотношение сил будет меняться в пользу России. Дискуссии по вопросам мира активно ведутся, но говорить об остром конфликте военных и администрации Байдена пока преждевременно, констатирует эксперт.