В Вашингтоне спорят о мирных переговорах по Украине

Мнение военных, отмечает Васильев, не является для Байдена руководством к действию. Сейчас военные в США играют совещательную роль: они могут выступать с предложениями, но их взгляды не влияют на политические установки, и последнее слово останется за президентом. Пентагон беспокоит, что Вашингтон тратит на Украину слишком много ресурсов, которые нужны для противостояния США Китаю и сохранения американского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полагает эксперт. По его словам, американские генералы хотят уменьшить приоритет Украины во внешней политике и больше времени уделять КНР. Но даже если руководство США и решит изменить свою позицию по украинскому конфликту, оно будет делать это медленно и очень осторожно, резюмирует Васильев.