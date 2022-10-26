Администрация Байдена отвергла призыв конгрессменов-демократов о переговорах с Россией

Администрация Байдена отвергла призыв конгрессменов-демократов о переговорах с РоссиейЧуть позже и сами авторы обращения объявили о его отзыве
Либеральные конгрессмены призвали администрацию Байдена начать переговоры с Россией для прекращения конфликта на Украине. Администрация отвергла призыв, применив дежурный набор аргументов. Спустя сутки после отправки письма (во вторник вечером), его авторы объявили об отзыве обращения
Администрация президента США Джо Байдена получила отправленное накануне письмо 30 членов палаты представителей, представляющих леволиберальное крыло демократической партии. Об этом заявил 25 октября представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
В письме сформулирован призыв изменить курс по отношению к Украине, начать прямые переговоры с Россией, снять часть санкций и способствовать прекращению огня, а также изучить возможность нового соглашения по безопасности в Европе. Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время договариваться с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение». 4 октября Зеленский утвердил принятое после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с российским руководством, включая Путина.