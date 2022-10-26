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Администрация Байдена отвергла призыв конгрессменов-демократов о переговорах с Россией

Чуть позже и сами авторы обращения объявили о его отзыве
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Анна Караванова
Вряд ли конгрессмены, подписавшие письмо Байдену, глубоко продумали вопрос смягчения санкций / Susan Walsh / AP

Либеральные конгрессмены призвали администрацию Байдена начать переговоры с Россией для прекращения конфликта на Украине. Администрация отвергла призыв, применив дежурный набор аргументов. Спустя сутки после отправки письма (во вторник вечером), его авторы объявили об отзыве обращения

Администрация президента США Джо Байдена получила отправленное накануне письмо 30 членов палаты представителей, представляющих леволиберальное крыло демократической партии. Об этом заявил 25 октября представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В письме сформулирован призыв изменить курс по отношению к Украине, начать прямые переговоры с Россией, снять часть санкций и способствовать прекращению огня, а также изучить возможность нового соглашения по безопасности в Европе. Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время договариваться с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение». 4 октября Зеленский утвердил принятое после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с российским руководством, включая Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных