Администрация Байдена отвергла призыв конгрессменов-демократов о переговорах с Россией

В письме сформулирован призыв изменить курс по отношению к Украине, начать прямые переговоры с Россией, снять часть санкций и способствовать прекращению огня, а также изучить возможность нового соглашения по безопасности в Европе. Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время договариваться с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение». 4 октября Зеленский утвердил принятое после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с российским руководством, включая Путина.