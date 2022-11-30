Захарова напомнила об ударах НАТО по энергообъектам Югославии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала слова бывшего пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 г., когда он объяснял, почему НАТО наносит удары по объектам энергоснабжения Югославии.
В своем сообщении она обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
Захарова привела вопрос журналиста, который поинтересовался, почему наряду с ударами по военным объектам НАТО также лишает страну 70% не только электричества, но и водоснабжения. В ответ Шиа пояснил, что военные объекты также зависят от электричества.
«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [президент Югославии Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», — привела Захарова слова бывшего пресс-секретаря НАТО.
Военная операция НАТО «Союзная сила» против Югославии шла с 24 марта по 10 июня 1999 г. Поводом для нее стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет.
Накануне, 29 ноября, Столтенберг заявил о «колоссальном уроне» от ракетных ударов по Украине со стороны России. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО намерена выделить Киеву дополнительную помощь. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей.
Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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