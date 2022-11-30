Захарова напомнила об ударах НАТО по энергообъектам Югославии

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [президент Югославии Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», — привела Захарова слова бывшего пресс-секретаря НАТО.