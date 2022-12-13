Песков прокомментировал заявление Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира

Ранее Зеленский назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Их украинский президент высказал в ходе своего обращения к лидерам стран G7. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагам, который назвал Зеленский. И третий шаг заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент, и созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».