Песков прокомментировал заявление Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира
«Три шага» украинского президента Владимира Зеленского к наступлению мира и окончанию конфликта — это «три шага» к продолжению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это 3 шага к продолжению боевых действий. Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Это реалии, которые сложились из-за той лини, той политики, которую проводили последние лет 15-10 руководство Украины и украинский режим сегодняшний», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».
Ранее Зеленский назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Их украинский президент высказал в ходе своего обращения к лидерам стран G7. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагам, который назвал Зеленский. И третий шаг заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент, и созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».
Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
15 ноября на полях саммита G20, который прошел на Бали, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.