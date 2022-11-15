Лавров заявил, что Украина выдвинула нереалистичные условия для переговоров

При этом Лавров подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров. «Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается — так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — добавил дипломат.