Лавров заявил, что Украина выдвинула нереалистичные условия для переговоров
Украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Украинская сторона категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватные в этой ситуации», — отметил министр на полях саммита G20 на Бали.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров. «Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается — так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — добавил дипломат.
Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.
Комментируя его высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление украинского лидера подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил российский лидер на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров, при том, что Москва к этому открыта.
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