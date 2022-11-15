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Лавров заявил, что Украина выдвинула нереалистичные условия для переговоров

Ведомости

Украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Украинская сторона категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватные в этой ситуации», — отметил министр на полях саммита G20 на Бали.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров. «Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается — так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — добавил дипломат.

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

Комментируя его высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление украинского лидера подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил российский лидер на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров, при том, что Москва к этому открыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных