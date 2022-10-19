Путин заявил об отказе Киева от любых предложений о переговорах
Украина отвергает любые предложения о переговорах с Россией, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — отметил президент (цитата по ТАСС).
По его словам, украинская сторона использует террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, а также покушения на представителей местных органов власти. Путин отметил, что жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей «твердо и однозначно выразили свою волю: они хотят быть вместе с Россией», но их воля была проигнорирована Киевом.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, предложение президента Рейджепа Тайипа Эрдогана по организации их переговоров в своей стране остается в силе.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США.
4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин, однако украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой.
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