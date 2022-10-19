Путин заявил об отказе Киева от любых предложений о переговорах

По его словам, украинская сторона использует террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, а также покушения на представителей местных органов власти. Путин отметил, что жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей «твердо и однозначно выразили свою волю: они хотят быть вместе с Россией», но их воля была проигнорирована Киевом.