Представитель Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока невозможна, для этого нет каких-либо предпосылок, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала A-Haber.
«Очевидно, что почвы для проведения переговоров сегодня-завтра нет», — цитирует Калына издание Hürriyet. По его словам, предложение президента Рейджепа Тайипа Эрдогана по организации их переговоров в своей стране остается в силе.
«Турция является единственной страной, прилагающей усилия для мирного урегулирования на Украине», — добавил Калын, выразив мнение, что конфликт на Украине затянется.
13 октября Эрдоган назвал целью Анкары достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. Он также отметил роль Турции в достижении соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмене военнопленными между Москвой и Киевом и обозначил цель «сохранить достигнутый темп».
В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган и Путин не обсуждали тему российско-украинского урегулирования в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.
4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
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