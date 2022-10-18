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Представитель Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским

Ведомости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока невозможна, для этого нет каких-либо предпосылок, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала A-Haber.

«Очевидно, что почвы для проведения переговоров сегодня-завтра нет», — цитирует Калына издание Hürriyet. По его словам, предложение президента Рейджепа Тайипа Эрдогана по организации их переговоров в своей стране остается в силе.

«Турция является единственной страной, прилагающей усилия для мирного урегулирования на Украине», — добавил Калын, выразив мнение, что конфликт на Украине затянется.

13 октября Эрдоган назвал целью Анкары достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. Он также отметил роль Турции в достижении соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмене военнопленными между Москвой и Киевом и обозначил цель «сохранить достигнутый темп».

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган и Путин не обсуждали тему российско-украинского урегулирования в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.

4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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