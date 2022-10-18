Представитель Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.