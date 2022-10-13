Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали тему перемирия на Украине

Также глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», — сказал он.