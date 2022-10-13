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Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали тему перемирия на Украине

Ведомости

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не обсуждали тему российско-украинского урегулирования в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Сегодня Эрдоган назвал целью Анкары достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. Он также отметил роль Турции в достижении соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмене военнопленными между Москвой и Киевом и обозначил цель «сохранить достигнутый темп».

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут переговоры в Астане сегодня, 13 октября. Он уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».

Также глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», — сказал он.

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней. 

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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