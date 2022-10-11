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Песков: встреча Путина и Эрдогана состоится 13 октября

Ведомости

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, встреча состоится 13 октября. 

«Действительно, встреча готовится. Но не завтра, а послезавтра», — сказал он.

Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».

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Ранее агентство AFP сообщало, что встреча между лидерами государств пройдет завтра, 12 октября. Также глава МИД России Сергей Лавров сегодня допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней. 

Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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