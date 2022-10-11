Песков: встреча Путина и Эрдогана состоится 13 октября
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, встреча состоится 13 октября.
«Действительно, встреча готовится. Но не завтра, а послезавтра», — сказал он.
Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».
Ранее агентство AFP сообщало, что встреча между лидерами государств пройдет завтра, 12 октября. Также глава МИД России Сергей Лавров сегодня допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
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