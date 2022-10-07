Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

После того как российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.