Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы российско-турецкого сотрудничества. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Президент Эрдоган во время разговора подтвердил, что готов приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса, которое пойдет на благо всем», – говорится в сообщении.
В Кремле пока разговор двух президентов не комментировали.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока что предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.
После того как российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.
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