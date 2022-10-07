Газета
Политика

Эрдоган сообщил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие 3-4 дня. 

«Было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС). 

Он отметил, что встречу можно организовать в рамках азиатских переговоров, если Путин планирует на них присутствовать. По словам Эрдогана, лидеры двух стран также могли бы обсудить ситуацию на Украине. Турецкий президент уточнил, что договоренности о таких контактах были. Кроме того, по его словам, запланированы телефонные переговоры.

Ранее сегодня Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы российско-турецкого сотрудничества. В канцелярии турецкого лидера отметили, что турецкая сторона подтвердила свою готовность «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса». 

В Кремле подробностями разговора не поделились, однако в публикации на сайте Кремля говорится, что Эрдоган поздравил Путина с 70-летием. 

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита ШОС. Комментируя итоги встречи, турецкий президент отметил, что лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». По словам Эрдогана, российский президент демонстрировал, что хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных