Эрдоган сообщил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие 3-4 дня.
«Было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
Он отметил, что встречу можно организовать в рамках азиатских переговоров, если Путин планирует на них присутствовать. По словам Эрдогана, лидеры двух стран также могли бы обсудить ситуацию на Украине. Турецкий президент уточнил, что договоренности о таких контактах были. Кроме того, по его словам, запланированы телефонные переговоры.
Ранее сегодня Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы российско-турецкого сотрудничества. В канцелярии турецкого лидера отметили, что турецкая сторона подтвердила свою готовность «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».
В Кремле подробностями разговора не поделились, однако в публикации на сайте Кремля говорится, что Эрдоган поздравил Путина с 70-летием.
Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита ШОС. Комментируя итоги встречи, турецкий президент отметил, что лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». По словам Эрдогана, российский президент демонстрировал, что хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее».
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