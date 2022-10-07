Эрдоган сообщил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни

Он отметил, что встречу можно организовать в рамках азиатских переговоров, если Путин планирует на них присутствовать. По словам Эрдогана, лидеры двух стран также могли бы обсудить ситуацию на Украине. Турецкий президент уточнил, что договоренности о таких контактах были. Кроме того, по его словам, запланированы телефонные переговоры.