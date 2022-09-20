Эрдоган заявил о желании Путина как можно скорее завершить конфликт на Украине

Эрдоган также подчеркнул, что в случае установления мира на Украине территории, которые были взяты под контроль российскими войсками, должны быть возвращены Киеву. Журналист задал вопрос о судьбе Крыма. По словам турецкого лидера, Анкара с 2014 г. просит Путина вернуть полуостров Украине. Однако «с тех пор не было сделано ни одного шага вперед», добавил Эрдоган.