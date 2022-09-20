Эрдоган заявил о желании Путина как можно скорее завершить конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
«В первую очередь очень важна позиция России», — ответил Эрдоган на вопрос журналиста, как скоро разрешится кризис на Украине.
Турецкий лидер отметил, что встречался с Путиным в рамках саммита ШОС в Узбекистане, где, по его словам, лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». Эрдоган утверждает, что российский президент демонстрировал, что «хочет покончить с конфликтом как можно скорее».
Президент Турции также указал на договоренность сторон об обмене военнопленными. По его мнению, будет сделан «значительный шаг вперед».
Эрдоган также подчеркнул, что в случае установления мира на Украине территории, которые были взяты под контроль российскими войсками, должны быть возвращены Киеву. Журналист задал вопрос о судьбе Крыма. По словам турецкого лидера, Анкара с 2014 г. просит Путина вернуть полуостров Украине. Однако «с тех пор не было сделано ни одного шага вперед», добавил Эрдоган.
На прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС о желании поскорее завершить конфликт на Украине заявил и сам российский президент. Путин отметил, что Россия сделает все возможное для быстрого разрешения кризиса. В то же время российский лидер вновь указал на отказ украинских властей от переговорного процесса и отметил, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.
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