Лавров обвинил США в срыве договоренностей между Россией и Украиной
Принципы мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенные Киевом в ходе переговоров в марте, устраивали Москву, однако переговоры были сорваны западными странами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией до конца марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали в той ситуации», – сказал он.
Эти переговоры были прекращены по «прямому приказу» США и Великобритании, которые и «заправляют» этим конфликтом, подчеркнул Лавров. С тех пор Зеленский неоднократно заявлял об отсутствии планов вести переговоры с Россией, а недавно законодательно закрепил этот отказ, напомнил министр. При этом переговоры весной инициировала именно Украина, указал он, Россия тогда на них «не напрашивалась».
Сейчас из Белого дома и Госдепартамента США высказываются заявления об открытости к переговорам с РФ и необходимости политического урегулирования украинского кризиса, отметил Лавров, а уверения в том, что Россия якобы не намерена идти на переговоры – ложь.
«Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения», – добавил Лавров.
Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем, и добавил, что США не видят с российской стороны серьезных намерений вести переговоры. В российском МИДе сочли подобные призывы лицемерием и «плохо маскируемой попыткой продлить конфликт».
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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