Газета
Политика

Лавров обвинил США в срыве договоренностей между Россией и Украиной

Ведомости

Принципы мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенные Киевом в ходе переговоров в марте, устраивали Москву, однако переговоры были сорваны западными странами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией до конца марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали в той ситуации», – сказал он.

Эти переговоры были прекращены по «прямому приказу» США и Великобритании, которые и «заправляют» этим конфликтом, подчеркнул Лавров. С тех пор Зеленский неоднократно заявлял об отсутствии планов вести переговоры с Россией, а недавно законодательно закрепил этот отказ, напомнил министр. При этом переговоры весной инициировала именно Украина, указал он, Россия тогда на них «не напрашивалась».

Сейчас из Белого дома и Госдепартамента США высказываются заявления об открытости к переговорам с РФ и необходимости политического урегулирования украинского кризиса, отметил Лавров, а уверения в том, что Россия якобы не намерена идти на переговоры – ложь.

«Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения», – добавил Лавров.

Ранее по теме: Дональд Трамп выступает за переговоры о мире на Украине

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем, и добавил, что США не видят с российской стороны серьезных намерений вести переговоры. В российском МИДе сочли подобные призывы лицемерием и «плохо маскируемой попыткой продлить конфликт».

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных