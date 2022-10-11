Лавров обвинил США в срыве договоренностей между Россией и Украиной

Эти переговоры были прекращены по «прямому приказу» США и Великобритании, которые и «заправляют» этим конфликтом, подчеркнул Лавров. С тех пор Зеленский неоднократно заявлял об отсутствии планов вести переговоры с Россией, а недавно законодательно закрепил этот отказ, напомнил министр. При этом переговоры весной инициировала именно Украина, указал он, Россия тогда на них «не напрашивалась».