Захарова: призывы Вашингтона к переговорам являются лицемерием

По словам представителя МИД, от администрации президента США Джо Байдена поступают «противоречивые сигналы»: из Вашингтона звучат слова о том, что необходимы переговоры и вместе с тем, там постоянно поднимают вопрос ядерной угрозы со стороны России. Захарова подчеркнула, что все цели операции на Украине будут достигнуты. «Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», – добавила Захарова.