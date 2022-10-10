Захарова: призывы Вашингтона к переговорам являются лицемерием
За призывами Вашингтона к мирному урегулированию на Украине ничего нет, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки продлить конфликт, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.
Ранее Кирби заявил, что решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем, и добавил, что США не видят с российской стороны серьезных намерений вести переговоры.
«Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», – отметила Захарова.
По словам представителя МИД, от администрации президента США Джо Байдена поступают «противоречивые сигналы»: из Вашингтона звучат слова о том, что необходимы переговоры и вместе с тем, там постоянно поднимают вопрос ядерной угрозы со стороны России. Захарова подчеркнула, что все цели операции на Украине будут достигнуты. «Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», – добавила Захарова.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
Когда российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.