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Дональд Трамп выступает за переговоры о мире на Украине

По его мнению, в кризисе виновата демократическая администрация
Илья Лакстыгал
Заявления Трампа вряд ли отражают позицию республиканской партии по украинскому конфликту / Andrew Harnik / AP

Экс-президент США Дональд Трамп 9 октября заявил «о необходимости немедленных переговоров с Россией для завершения конфликта на Украине, обвинив администрацию Джо Байдена в разжигании войны». «Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным», – заявил Трамп, это и привело к боевым действиям.

Трамп, выступая перед сторонниками республиканской партии в Неваде, подчеркнул, что США должны добиться немедленных переговоров о мирном завершении противостояния на Украине. «Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», – сказал Трамп. С предложением переговоров экс-президент США выступал и в сентябре, кроме прочего предложив себя в качестве посредника. Трамп тогда же обвинил Байдена и его администрацию в том, что их действия и «неумение» общаться с Путиным ведут к третьей мировой войне.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу ABC 9 октября также заметил, что военные действия «продолжаются уже слишком долго». «Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путем», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных