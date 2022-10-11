Дональд Трамп выступает за переговоры о мире на Украине

Трамп, выступая перед сторонниками республиканской партии в Неваде, подчеркнул, что США должны добиться немедленных переговоров о мирном завершении противостояния на Украине. «Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», – сказал Трамп. С предложением переговоров экс-президент США выступал и в сентябре, кроме прочего предложив себя в качестве посредника. Трамп тогда же обвинил Байдена и его администрацию в том, что их действия и «неумение» общаться с Путиным ведут к третьей мировой войне.