США и страны Восточной Европы призывают своих граждан покинуть Россию

США и страны Восточной Европы призывают своих граждан покинуть РоссиюПросьба касается лиц с двойным гражданством, которых мобилизация может не обойти стороной
Ряд государств призвали своих граждан покинуть Россию после объявления частичной мобилизации. С подобным заявлением 27 сентября выступила дипмиссия США в России.
В обращении, опубликованном 28 сентября на сайте посольства в РФ, ведомство предупредило: «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать <...> на службу».
По данным посольства, число коммерческих рейсов из России «крайне ограниченно», но выехать можно на автобусе или автомобиле. Сделать это нужно в самое короткое время – дипмиссия рекомендовала гражданам США «как можно скорее принять самостоятельные меры» и признала, что испытывает трудности в оказании помощи по выезду из России.
С похожим заявлением выступило 27 сентября МИД Польши. Ведомство рекомендовало своим гражданам покинуть Россию и предупредило, что «в случае <...> непредсказуемых событий» эвакуация может быть затруднена. Варшава призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию из-за боевых действий и признания Польши недружественным государством. Речь идет в том числе о поездах «в профессиональных целях и по срочным семейным делам».
Болгарские власти в тот же день тоже обратились к своим гражданам с советом покинуть территорию России. Причиной этого является «осложнившаяся обстановка» в стране. Тем же, кто все-таки решит остаться, МИД Болгарии рекомендует «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации».
До этого, 26 сентября, Эстония попросила своих граждан уехать из России. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране и по возможности возвратиться в Эстонию». Кроме того, власти прибалтийской республики призвали своих граждан полностью отказаться от поездок в граничащие с Украиной регионы.
Призывы к гражданам покинуть Россию в первую очередь исходят от США и восточноевропейских стран, которые следуют в фарватере политики Вашингтона, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Ожидать похожего поведения от ключевых государств ЕС, включая Германию, пока не стоит, так что отъезд иностранцев из России вряд ли станет общеевропейским трендом. Кроме того, рекомендации Вашингтона адресованы прежде всего американцам с двойным гражданством, поясняет Соколов.
Обладатели российского паспорта на территории РФ признаются только ее гражданами, говорит юрист Александр Захаров. Кроме того, он уверен, что при наличии гражданства РФ служба в армии иностранного государства не будет считаться основанием для неучастия в мобилизации. Статья 62 Конституции гласит, что наличие второго гражданства «не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей» в РФ, подтверждает партнер адвокатского бюро NSP Серей Гландин.
По словам юриста, если россиянин оформил американский паспорт, то на российской территории он рассматривается только как гражданин РФ, если иное не предусмотрено международным договором либо федеральным законом. Таких договоров либо поблажек в силу закона об освобождении от мобилизации в данном случае не предусмотрено. От призыва, по словам юриста, освобождены только лица, отслужившие в армии Таджикистана и Южной Осетии.
Тот факт, что ряд государств рекомендуют своим гражданам уехать из России, свидетельствует об усугублении кризиса в отношениях, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Это вызывает у зарубежных правительств опасения по поводу своих граждан, считает он.
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