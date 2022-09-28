США и страны Восточной Европы призывают своих граждан покинуть Россию

Обладатели российского паспорта на территории РФ признаются только ее гражданами, говорит юрист Александр Захаров. Кроме того, он уверен, что при наличии гражданства РФ служба в армии иностранного государства не будет считаться основанием для неучастия в мобилизации. Статья 62 Конституции гласит, что наличие второго гражданства «не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей» в РФ, подтверждает партнер адвокатского бюро NSP Серей Гландин.