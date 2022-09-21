Авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны закончились
Авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и другие страны, для въезда в которые не требуются визы, закончились, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.
По данным сервиса Aviasales, билет на прямой регулярный рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше начала следующей недели, 26 сентября, и он стоит 105 603 руб. Рейс выполняет турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, на сайте компании билет на аналогичный рейс стоит около 97 000 руб. в соответствии с международным курсом.
Ближайший доступный прямой рейс «Аэрофлотом» в Стамбул вылетает 27 сентября, стоимость билета на сервисе Aviasales превышает 74 000 руб. К 15:40 по мск по такой цене оставалось в общей сложности не больше 3 билетов. На сайте авиаперевозчика такого билета уже нет, ближайший рейс — 28 сентября, минимальная стоимость билета — 73 603 руб. На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 26 сентября за 83 250 руб.
Аналогичная ситуация сложилась и с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. Ближайший доступный рейс назначен на 25 сентября, на сайте «Аэрофлота» осталось только два билета по цене 62 000 руб. (по данным на 15:50 мск). Однако на сайте Aviasales к этому моменту был билет на аналогичный рейс 22 сентября за 62 900 руб. Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» и на сайте Aviasales можно купить не раньше чем на 23 сентября — за 74 573 руб. или за 76 165 руб. соответственно.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса