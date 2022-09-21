Авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны закончились

Аналогичная ситуация сложилась и с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. Ближайший доступный рейс назначен на 25 сентября, на сайте «Аэрофлота» осталось только два билета по цене 62 000 руб. (по данным на 15:50 мск). Однако на сайте Aviasales к этому моменту был билет на аналогичный рейс 22 сентября за 62 900 руб. Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» и на сайте Aviasales можно купить не раньше чем на 23 сентября — за 74 573 руб. или за 76 165 руб. соответственно.