Семи российским авиакомпаниям урезали госсубсидии из-за «недолетов»

Гусаров отмечает, что ряд авиакомпаний значительно нарастили перевозки внутри страны. На это, по словам эксперта, повлиял динамичный спрос, туристический кешбэк и сокращение международных маршрутов. Тем не менее, по словам Пантелеева, в руках авиакомпаний очень мало инструментов для стимулирования спроса на перевозки. Эксперт отмечает, что распродажи действовали в высокий сезон, сейчас же авиакомпании столкнутся со снижением спроса на авиабилеты.