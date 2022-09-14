Семи российским авиакомпаниям урезали госсубсидии из-за «недолетов»Высвободившиеся средства получат другие перевозчики, которые превысили плановые показатели
Росавиация перераспределит 3 млрд руб. субсидий между 12 авиакомпаниями, которые превысили заявленные объемы по перевозкам пассажиров, сообщила 14 сентября пресс-служба ведомства.
Средства высвободились из-за того, что семь перевозчиков не смогли перевезти оговоренное количество пассажиров, их субсидирование в результате проверок было сокращено, рассказал «Ведомостям» источник в регуляторе отрасли. Всего для стимулирования внутреннего авиатрафика в период с апреля по октябрь 2022 г. авиакомпаниям было направлено 100 млрд руб.
Больше всего бюджетных денег – 2,4 млрд руб., или треть от изначальной суммы, – придется вернуть авиакомпании «ЮТэйр». Субсидирование «Алросы» и «Якутии» сократится на 299 млн руб. и 294 млн руб. соответственно, следует из обнародованных в среду документов Росавиации. Часть господдержки будут возвращать и другие перевозчики: «ЮВТ-Аэро» – 27 млн руб., «Витязь-Аэро» – 16 млн руб., «Ямал» – 4,7 млн руб., «Вологодское авиационное предприятие» — 497 000 руб.
«Ведомости» направили запросы в эти авиакомпании.
Решение о субсидировании российских перевозчиков на 100 млрд руб. было принято еще в апреле 2022 г. В июне Росавиация распределила эти средства между 32 авиакомпаниями, половину субсидий получила группа «Аэрофлот». В июле текущего года по заявлению ведомства авиаперевозчикам было перечислено 35,8 млрд руб.
Для получения господдержки авиакомпании должны выполнить как минимум 80% от заявленного ими объема перевозок. Таким образом, семь российских авиакомпаний не смогли достичь минимального порога для сохранения субсидий. Согласно правилам предоставления денежных средств, в случае невыполнения этого показателя субсидия возвращается в федеральный бюджет. Если объем перевозок не достигнут одной авиакомпанией, но выполнен всей группой, субсидия сохраняется.
По мнению Росавиации, данная мера господдержки должна сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. При этом цель по внутреннему пассажиропотоку для авиакомпаний составляет 90 млн человек, по международному – 10 млн человек, сказано в программе развития авиаотрасли до 2030 г.
Тем не менее за январь - август объем авиаперевозок снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года («Ведомости» писали об этом 12 сентября). Тогда источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний объяснял сокращение авиатрафика выпадением популярных туристических направлений из-за закрытия 11 аэропортов юга России и невозможности улететь за рубеж.
Господдержка авиаотрасли не ограничилась 100 млрд руб для перевозчиков. Авиакомпании также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Закрытые после начала СВО аэропорты юга России получили 3,79 млрд руб бюджетных средств.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает решение о перенаправлении госсубсидий другим перевозчикам целесообразным. С ним согласен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, добавляя, что задача субсидирования – «поощрять тех, кто готов летать».
Гусаров отмечает, что ряд авиакомпаний значительно нарастили перевозки внутри страны. На это, по словам эксперта, повлиял динамичный спрос, туристический кешбэк и сокращение международных маршрутов. Тем не менее, по словам Пантелеева, в руках авиакомпаний очень мало инструментов для стимулирования спроса на перевозки. Эксперт отмечает, что распродажи действовали в высокий сезон, сейчас же авиакомпании столкнутся со снижением спроса на авиабилеты.