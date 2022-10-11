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Эрдоган может встретиться с Путиным в Астане

Ведомости

12 октября может состояться встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.

Отмечается, что двусторонние переговоры лидеров двух стран ожидаются на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Астане. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 12 по 14 октября Путин примет участие в СВМДА, саммите СНГ и встрече в формате «Центральная Азия — Россия».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал несколько двусторонних встреч, которые запланированы у Путина в рамках поездки в Астану. Он также не исключил переговоров между Путиным и Эрдоганом. «Возможно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности этого события.

7 октября Эрдоган заявил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни. «Было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней», — сказал тогда турецкий лидер. Он отмечал, что лидеры двух стран могли бы обсудить ситуацию на Украине. Эрдоган уточнил, что договоренности о таких контактах были.

В тот же день Путин и Эрдоган обсудили украинский кризис по телефону. В канцелярии турецкого лидера отметили, что турецкая сторона подтвердила свою готовность «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».

Предыдущая встреча президентов состоялась на полях саммита ШОС. Комментируя ее итоги, Эрдоган отметил, что лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». По его словам, российский президент продемонстрировал, что хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных