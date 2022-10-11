Эрдоган может встретиться с Путиным в Астане

7 октября Эрдоган заявил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни. «Было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней», — сказал тогда турецкий лидер. Он отмечал, что лидеры двух стран могли бы обсудить ситуацию на Украине. Эрдоган уточнил, что договоренности о таких контактах были.