Эрдоган назвал целью Турции достижение перемирия на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью Анкары достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — сказал он (цит. по «РИА Новости»), подчеркнув роль Анкары в достижении соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут переговоры в Астане сегодня, 13 октября. Он уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».
Также глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», — сказал он.
В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
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