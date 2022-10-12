Москва ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию украинского конфликта
Россия ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально изложит предложения о форматах возможных переговоров Москвы с Западом по украинскому кризису, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации, потому что там упоминаются различные форматы, в том числе России, США, ведущих стран Западной Европы», — отметил Ушаков.
По его словам, пока данные инициативы опубликованы лишь в прессе. Ушаков также заявил, что лидеры двух стран поддерживают регулярные контакты.
Эрдоган ранее заявил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни. Он уточнил, что договоренности о таких контактах были. В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится 13 октября. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал, что Киев не вступит в переговорный процесс с Москвой, пока Путин остается президентом России.
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