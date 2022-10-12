Москва ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию украинского конфликта

Эрдоган ранее заявил о желании встретиться с Путиным в ближайшие дни. Он уточнил, что договоренности о таких контактах были. В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда же турецкий лидер сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».