Россия не отказывается от переговоров с Западом и Украиной

В случае если президент все же посетит саммит в Индонезии, наиболее важной для него будет возможность встретиться с Байденом, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В свою очередь Байден пока не подтверждает возможность переговоров с Путиным, что логично, — говорить о таком накануне промежуточных выборов в конгресс 4 ноября президенту-демократу было бы неразумно», – отмечает эксперт. Если такие переговоры состоятся, добавляет Кортунов, они дали бы толчок дальнейшему процессу деэскалации.