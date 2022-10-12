Россия не отказывается от переговоров с Западом и Украиной

Россия не отказывается от переговоров с Западом и УкраинойПутин позже решит, посещать ли саммит G20
Россия не отказывается от переговоров с Украиной и Западом, но пока не получила конкретных предложений об их организации. С таким заявлением выступил на брифинге 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы никогда не отказываемся от переговоров. Тянущуюся руку не отталкиваем. Но если кто-то не хочет встречаться, не обязываем», — пояснил Ушаков, отвечая на вопрос о возможности переговоров Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на ноябрьском саммите G20. Говорить о том, что российский лидер примет участие в саммите, пока также преждевременно, добавил помощник президента.
Ранее Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите в Индонезии. «Посмотрите, он действовал очень жестоко. <…> Я не вижу, я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — высказался Байден в интервью CNN.
По словам Ушакова, до саммита «двадцатки», который начнется 15 ноября, еще много времени и пока Путин будет занят другими делами.
13 октября президент примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который посетят лидеры 10 государств, в том числе России, Ирана, Палестины, Казахстана, Турции, Азербайджана и Киргизии. Помимо вопросов экономического сотрудничества там будет обсуждаться и прием нового члена организации – Кувейта. В этот же день Путин проведет трехстороннюю встречу с президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, а отдельно встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Ушакова, Россия выражает озабоченность недавними столкновениями на киргизско-таджикской границе и предлагает сторонам проводить дальнейшие консультации на экспертном уровне для мирного урегулирования конфликта. Также на полях саммита «Россия — Центральная Азия» Путин впервые со времен пандемии встретится с эмиром Катара Бен Хамадом Аль Тани, с которым намерен обсудить международное сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. 14 октября пройдет заседание совета глав государств СНГ, сначала в узком, а потом в расширенном формате.
В случае если президент все же посетит саммит в Индонезии, наиболее важной для него будет возможность встретиться с Байденом, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В свою очередь Байден пока не подтверждает возможность переговоров с Путиным, что логично, — говорить о таком накануне промежуточных выборов в конгресс 4 ноября президенту-демократу было бы неразумно», – отмечает эксперт. Если такие переговоры состоятся, добавляет Кортунов, они дали бы толчок дальнейшему процессу деэскалации.
Теоретически, отмечает Кортунов, сохраняется возможность и российско-украинского взаимодействия, но недавние решения Киева о запрете переговоров вносят фактор неопределенности. При этом не надо преувеличивать значение факта переговоров с Эрдоганом в Астане, говорит эксперт: Путин и так находится с ним в постоянном контакте.