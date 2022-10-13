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Путин заявил, что получающие украинское зерно страны должны быть благодарны Эрдогану

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приложил усилия для реализации стамбульской продуктовой сделки, страны, которые получают по ней зерно, должны быть благодарны турецкому лидеру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции в Астане.

«Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Российский президент вновь отметил, что в развивающиеся и беднейшие страны по продовольственной программе ООН идет лишь небольшая часть украинского зерна. В то же время, добавил Путин, организация регулирует этот процесс.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции.

До этого в ходе встречи лидеров на саммите ШОС Путин уже отмечал большой вклад Эрдогана в реализацию зерновой сделки. Российский президент также выразил надежду, что значительная часть зерна будет направлена в беднейшие страны.

При этом Путин заявлял, что существенная часть украинского зерна идет в европейские страны. В ходе саммита ШОС он уточнил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном Путин назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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