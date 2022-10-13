Путин заявил, что получающие украинское зерно страны должны быть благодарны Эрдогану

«Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это», — сказал Путин (цитата по ТАСС).