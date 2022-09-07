Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины
Ситуация с вывозом зерна из заблокированных портов Украины является «очередным наглым обманом» и «надувательством», такими словами президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины в страны ЕС вместо нуждающихся стран, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности , обман партнеров в Африке, других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все делалось».
Ранее в ходе этого заседания Пути сообщил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия. Несмотря на это, работа по «продуктовой сделке» будет продолжена. Путин выразил надежду на то, что «цели, ради которых все мероприятие было организовано, будут достигаться». Он напомнил, что изначальной целью сделки была помощь нуждающимся странам, а не вывоз зерна в страны Евросоюза. Президент обвинил западные страны в пренебрежении чужими интересами, обмане беднейших стран и колонизаторском поведении.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями Украины соглашение по вывозу украинского зерна из заблокированных черноморских портов — из Одессы, Черноморска и Южного. Соответствующее соглашение в тот же день было подписано между представителями России, Турции и ООН. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 27 июля в Стамбуле началась работа Совместного координационного центра (СКЦ).
По данным на 29 августа, с Украины было вывезено более 1,2 млн т зерна, при этом никакого продвижения по экспорту российских удобрений достигнуто не было. В частности, накануне, 6 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад не выполняет своих обязанностей по меморандуму о взаимопонимании по вывозу сельхозпродукции из России. Он указал на то, что логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки, так и не были сняты.
Порты Украины оказались заблокированы с начала специальной военной операции на Украине. Российские суда не могли выходить в море из-за большого количества мин, а европейские страны и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе. Москва отрицала это обвинение.
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