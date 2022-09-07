Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины

Ранее в ходе этого заседания Пути сообщил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия. Несмотря на это, работа по «продуктовой сделке» будет продолжена. Путин выразил надежду на то, что «цели, ради которых все мероприятие было организовано, будут достигаться». Он напомнил, что изначальной целью сделки была помощь нуждающимся странам, а не вывоз зерна в страны Евросоюза. Президент обвинил западные страны в пренебрежении чужими интересами, обмане беднейших стран и колонизаторском поведении.