Путин: в беднейшие страны ушло всего 4,5% украинского зерна
Президент России Владимир Путин сообщил, что в нуждающиеся страны Африки ушло только 4,5% зерна из заблокированных украинских портов в рамках «продуктовой» сделки.
«Около 35% зерна, вывезенного с территории Украины, пошли в европейские страны — не в бедные страны, и уж точно не в беднейшие страны мир. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН», — сказал Путин.
Он также уточнил, что всего из украинских портов вышло 120 кораблей, только 3 из которых были направлены в страны Африки.
Этот вопрос также был затронут на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, глава Турции также подчеркнул необходимость отправки основного объема зерна в беднейшие страны.
Путин призвал ООН «добиться той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна». При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также делает все возможное для выполнений условий сделки, отметил президент России.
Ранее Гутерриш сообщил о том, что он переговорил с Путиным о возможном расширении «зерновой сделки». Стороны, по его словам, обсудили возможное расширение вывоза удобрений из России, в том числе и аммониевых. Гутерриш подчеркнул, что сейчас в мире возделываются площади меньшего размера, чем прежде, из-за чего существуют реальные риски нехватки продовольствия уже в этом году.
В начале сентября Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля из 87 было отправлено в нуждающиеся страны из украинских портов, остальные же — в европейские страны. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями Украины соглашение по вывозу украинского зерна из заблокированных черноморских портов — из Одессы, Черноморска и Южного. Соответствующее соглашение в тот же день было подписано между представителями России, Турции и ООН. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 27 июля в Стамбуле началась работа Совместного координационного центра (СКЦ).
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