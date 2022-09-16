Путин: в беднейшие страны ушло всего 4,5% украинского зерна

Ранее Гутерриш сообщил о том, что он переговорил с Путиным о возможном расширении «зерновой сделки». Стороны, по его словам, обсудили возможное расширение вывоза удобрений из России, в том числе и аммониевых. Гутерриш подчеркнул, что сейчас в мире возделываются площади меньшего размера, чем прежде, из-за чего существуют реальные риски нехватки продовольствия уже в этом году.