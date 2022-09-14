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Гутерриш обсудил с Путиным расширение «зерновой сделки»

Ведомости

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили несколько тем, связанных с украинским кризисом, в частности, возможное расширение «зерновой сделки». Об этом он рассказал в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.

«Последний раз я разговаривал с Владимиром Путиным этим утром. Мы смогли обсудить соглашение по вывозу зерна из черноморских портов и его возможное расширение», — сказал он.

Стороны, по его словам, обсудили возможное расширение вывоза удобрений из России, в том числе и аммониевых. Гутерриш подчеркнул, что сейчас в мире возделываются площади меньшего размера, чем прежде, из-за чего существуют реальные риски нехватки продовольствия уже в этом году.

«Сейчас абсолютно необходимо убрать ограничения, которые до сих пор существуют в отношении российских удобрений», – заключил он.

Кроме того, стороны обсудили отправку миссии по установлению фактов об обстреле СИЗО в Еленовке, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. Минобороны Великобритании в свою очередь утверждает, ссылаясь на данные ООН, что около 30% украинского зерна в рамках сделки было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

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Ранее по теме: Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно поступает в богатые страны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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