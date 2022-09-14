Гутерриш обсудил с Путиным расширение «зерновой сделки»

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. Минобороны Великобритании в свою очередь утверждает, ссылаясь на данные ООН, что около 30% украинского зерна в рамках сделки было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.