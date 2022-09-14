Гутерриш обсудил с Путиным расширение «зерновой сделки»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили несколько тем, связанных с украинским кризисом, в частности, возможное расширение «зерновой сделки». Об этом он рассказал в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.
«Последний раз я разговаривал с Владимиром Путиным этим утром. Мы смогли обсудить соглашение по вывозу зерна из черноморских портов и его возможное расширение», — сказал он.
Стороны, по его словам, обсудили возможное расширение вывоза удобрений из России, в том числе и аммониевых. Гутерриш подчеркнул, что сейчас в мире возделываются площади меньшего размера, чем прежде, из-за чего существуют реальные риски нехватки продовольствия уже в этом году.
«Сейчас абсолютно необходимо убрать ограничения, которые до сих пор существуют в отношении российских удобрений», – заключил он.
Кроме того, стороны обсудили отправку миссии по установлению фактов об обстреле СИЗО в Еленовке, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Ранее Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. Минобороны Великобритании в свою очередь утверждает, ссылаясь на данные ООН, что около 30% украинского зерна в рамках сделки было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
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